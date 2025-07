Il Comune boccia e copre manifesti ‘no gender’

Il dibattito sulla sensibilità gender continua a infiammare Modena, dove il Comune ha deciso di coprire i manifesti della campagna "Mio figlio no" promossa dall’associazione San Michele Arcangelo. Una mossa che ha sollevato molte polemiche, con l’amministrazione che giustifica la decisione come un intervento volto a rispettare le politiche di neutralità. Interveniamo per stabilire un equilibrio tra libertà di espressione e tutela delle sensibilità, ma il dibattito è destinato a proseguire...

I manifesti a Modena della campagna ’ Mio figlio no ’ richiesti dall’ associazione culturale San Michele Arcangelo contro la sensibilità gender e la sua diffusione nelle scuole saranno coperti per il residuo periodo di affissione, fino al 12 luglio. L’associazione sarà rimborsata per i giorni di mancata affissione. Lo ha annunciato l’assessora alle Politiche di genere Alessandra Camporota sfornando una nuova delibera: "Interveniamo per stabilire un orientamento. Come ho già detto in Consiglio comunale, intendiamo proporre una modifica al regolamento comunale su queste materia". La giunta Mezzetti interviene alla luce del fatto che l’associazione, nella richiesta di affissione, ha accettato una clausola del ‘ Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria’, il quale prevede che l’applicazione del canone rispetti principi e finalità del Codice di autodisciplina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune boccia e copre manifesti ‘no gender’

