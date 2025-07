Malati oncologici via libera definitivo alla legge salva-lavoro | congedo non retribuito fino a 24 mesi

Finalmente una svolta significativa per i lavoratori oncologici: è diventata legge la norma che garantisce un congedo non retribuito fino a 24 mesi, tutela il posto di lavoro e introduce permessi retribuiti aggiuntivi e priorità al lavoro agile. Un passo importante verso dignità e sicurezza, anche se alcune criticità rimangono da affrontare. Questa riforma rappresenta una promessa concreta di supporto per chi combatte malattie lunghe e complesse.

Diventa legge la norma che tutela i lavoratori con tumori o gravi patologie croniche: fino a due anni di congedo non retribuito con diritto alla conservazione del posto, 10 ore annue di permessi retribuiti in più dal 2026 e priorità al lavoro agile. Una riforma che rafforza dignità e occupazione per chi affronta malattie lunghe ma che mantiene ancora diverse criticità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Malati oncologici, via libera definitivo alla legge salva-lavoro: congedo non retribuito fino a 24 mesi

In questa notizia si parla di: lavoro - legge - congedo - retribuito

