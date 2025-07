Mercanti e Puppa ”Unità e chiarezza. Avanti con Giani“.

In un panorama politico in fermento, Valentina Mercanti, presidente dell’assemblea regionale del Pd, lancia un appello deciso all’unità: "La destra è aggressiva e determinata a detoscanizzare la Toscana, minando i valori e l’identità della nostra regione." È il momento di mettere da parte le divisioni e lavorare con forza per il nostro futuro. Solo così potremo affrontare con successo questa sfida cruciale.

"La destra è aggressiva, stavolta ha scelto il candidato per tempo e non farà sconti. Ha un obiettivo politico preciso: detoscanizzare la Toscana, snaturarne i valori e l’identità. Per questo tutto il Pd deve mettersi a lavoro pancia a terra per vincere le elezioni": ne è convinta Valentina Mercanti, presidente dell’assemblea regionale del Pd e consigliere regionale che lancia un appello all’unità in vista della sfida elettorale d’autunno. "Il Pd – dice Mercanti - ha la responsabilità di essere unito per parlare con chiarezza a tutti i toscani e le toscane. E’ importante partire prima possibile con il lavoro a sostegno del presidente Giani, che in questi anni ha saputo tenere insieme la Toscana delle città e quella delle aree interne, senza lasciare indietro nessuno". 🔗 Leggi su Lanazione.it