Federica Minozzi commossa | | Ho seguito le orme di mio padre

Federica Minozzi, una donna che incarna eleganza, forza e sensibilità, ha celebrato un traguardo straordinario confermando quanto il suo percorso sia stato guidato dall’eredità paterna e dalla passione per l’innovazione. Definita da Forbes Italia come "una farfalla leggiadra con un’anima di titanio," oggi riceve la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale, testimonianza del suo impegno nel plasmare un futuro fatto di bellezza e materia viva. Una storia di successo che ispira e continua a sorprendere.

"Una farfalla leggiadra con un’anima di titanio", l’aveva definita Forbes Italia nel 2022. Oggi Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica group, ha confermato quel ritratto fatto di bellezza, sensibilità e forza ricevendo la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dall’ Università di Modena e Reggio. In realtà quell’espressione appartiene a Federica, che l’aveva attribuita alla ceramica, ‘materia viva’ secondo l’imprenditrice, a cui si debbono molte innovazioni portate in azienda. La cerimonia si è tenuta nell’Aula Magna del Polo digitale, all’interno del Parco Innovazione di Reggio, davanti ai figli di una commossa Federica, famiglia, autorità accademiche, rappresentanti istituzionali e mondo produttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Federica Minozzi commossa:: "Ho seguito le orme di mio padre"

