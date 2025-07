Botulino fai da te il pericoloso trend che sta allarmando i medici

Il trend del botulino fai da te sta facendo scalpore, iniziato negli Stati Uniti e ora virale su TikTok, preoccupando anche i medici italiani. Questa pratica rischiosa, che promette risultati sorprendenti senza alcun controllo professionale, nasconde pericoli seri: il botulino non è un cosmetico, ma un farmaco potente e potenzialmente dannoso se usato impropriamente. È fondamentale sensibilizzare sull’importanza di affidarsi sempre a specialisti qualificati.

Parte dagli Stati Uniti e dilaga su TikTok, la tendenza che è arrivata a preoccupare anche i medici italiani, i quali avvertono sui rischi dell'uso domestico di una neurotossina, perché non è un cosmetico ma un farmaco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Botulino fai da te, il pericoloso trend che sta allarmando i medici

In questa notizia si parla di: medici - botulino - pericoloso - trend

Giovani e botulino, aumenta l'uso del Botox tra gli under 30 e i medici lanciano l'allarme - L’uso del Botox tra i giovani under 30 è in aumento, alimentato da influencer, filtri e prezzi più accessibili, suscitando l'allarme dei medici.

Botulino fai da te, il pericoloso trend che sta allarmando i medici; Venti anni di Botox in Italia: regole d’uso e rischi delle punture anti-rughe | Milena Gabanelli; Iniezioni di botulino per avere il collo lungo come una bambola: cos’è il Barbie Botox e perché è un….

Botulino fai da te, il pericoloso trend che sta allarmando i medici - Parte dagli Stati Uniti e dilaga su TikTok, la tendenza che è arrivata a preoccupare anche i medici italiani, i quali avvertono sui rischi dell'uso domestico di una neurotossina, perché non è un cosme ... vanityfair.it scrive

Botulino, che cos'è e quanto è pericoloso - la Repubblica - Botulino, che cos'è e quanto è pericoloso di redazione Salute Dopo la morte di una donna ad Avellino per sospetto botulino alimentare, il punto su una delle tossine più potenti in natura. Da repubblica.it