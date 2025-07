tentato omicidio al pilastro deve scontare quasi 3 anni

Nel cuore del quartiere Pilastro di Bologna, un episodio di cronaca nera ha segnato profondamente la comunità: un tentato omicidio avvenuto nel 2021 durante una lite tra pusher, con coinvolgimenti di origine tunisina. Oggi, a distanza di quasi tre anni, il protagonista, un ragazzo di 28 anni, deve affrontare la giustizia. La vicenda rivela ancora una volta le complesse dinamiche di violenza e spaccio che agitano il quartiere, lasciando tutti con il fiato sospeso.

I gravi fatti di cronaca che hanno visto, tra gli altri, protagonista all’epoca un 24enne di origine tunisina risalgono all’ 11 maggio del 2021, quando nel quartiere Pilastro di Bologna viene esploso un colpo di pistola al culmine di una violenta lite tra due pusher della zona, il cui movente verrà identificato nella concorrenza sulla locale piazza di spaccio, hanno portato a nuovi sviluppi. Il ragazzo, oggi 28enne, come ricostruito dagli inquirenti è stato ritenuto responsabile di concorso in omicidio in quanto partecipò all’aggressione del pusher rivale insieme al fratello, che invece avrebbe esploso materialmente il colpo d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it