CdS – Retegui in Arabia c’è l’accordo tra Atalanta e Al-Qadsiah | le cifre dell’operazione

Il mondo del calcio si prepara a un colpo di scena: Mateo Retegui, il prolifico attaccante dell’Atalanta, si avvicina all’Al-Qadsiah in Arabia. Dopo aver dominato la Serie A con 25 gol, l’attaccante italiano potrebbe presto intraprendere una nuova avventura nel campionato saudita, grazie a un accordo record tra le due squadre. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Scopriamoli insieme.

Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Mateo Retegui si avvicina all'Al-Qadsiah. L'attaccante dell' Atalanta, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A con 25 gol segnati, si appresta a lasciare l'Italia e ad approdare in Saudi League, a fronte di un ingaggio da record messo sul piatto dal club saudita. Atalanta, accordo con l'Al-Qadsiah per Retegui. Atalanta e Al-Qadsiah vicine a chiudere l'operazione Retegui. Si tratta di un affare da circa 68 milioni di euro, bonus compresi. 65 milioni di base fissa nelle casse della Dea, più una percentuale solidarietà pari a 3,25 milioni di euro.

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

