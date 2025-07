ospedalieri e universitari lavoro gomito a gomito un punto di forza e motivo di crescita per tutti

Lavorare fianco a fianco tra ospedalieri e universitari rappresenta un vero motore di crescita e innovazione nel settore sanitario. Il professor Sandro Sponga, che si unirà subito dopo l’estate, continuerà questa preziosa collaborazione presso l’unità di Cardiochirurgia e trapianto di cuore del dottor Gianfranco Montesi. Questa sinergia rafforza il nostro impegno nel garantire eccellenza e progresso, confermando come il lavoro condiviso sia la chiave per un futuro sempre più promettente.

Le necessitĂ professionali ed organizzative della mia unitĂ operativa sono state condivise con i vertici dell'AouS ed hanno trovato pieno riscontro nella definizione del profilo del professionista da reclutare", così il direttore Gianfranco Montesi commenta l'innesto universitario nella struttura ospedaliera. "In un'azienda ospedaliero-universitaria - prosegue Montesi – il lavoro gomito a gomito fra ospedalieri e universitari dovrebbe essere sempre un punto di forza, sono certo che il professor Sponga si inserirĂ all'interno del nostro gruppo in modo efficace.