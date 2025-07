Sport in tv oggi giovedì 10 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi più emozionanti di oggi, non perderti il nostro appuntamento con il palinsesto di giovedì 10 luglio. Dalle emozioni di Wimbledon alle sfide dell’Europeo femminile, dalla velocità del Tour de France alle intense partite di volley e ciclismo, c’è un mondo di sport da vivere in tv e streaming. Scopri gli orari e il programma completo per non perdere nemmeno un minuto di azione!

Giovedì 10 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con il torneo di Wimbledon, il calcio femminile con gli Europei, il volley femminile con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d’Italia, e tanto altro ancora. Dopo la cronometro di Caen riparte il Tour de France con la sesta tappa, che porterà il gruppo da Bayeux a Vire Normandie dopo 201.5 km: ci saranno 6 GPM da scalare, dei quali i primi 5 di terza categoria e l’ultimo di quarta. Sprint intermedio dopo soli 22.2 km a Villers-Bocage. L’Italia ha già centrato la qualificazione alla Final Eight, in programma a Lodz dal 23 al 27 luglio, ma vuole restare imbattuta nella Nations League di volley femminile: le azzurre affronteranno la Serbia alla ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 10 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

