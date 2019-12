Luca Onestini, la tenera confessione: “Di Ivana mi posso fidare” (Di martedì 31 dicembre 2019) Luca Onestini è stato ospite del programma Rivelo condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo amore con Ivana Mrazova, più forte che mai e nato proprio dentro la casa, e dei progetti futuri. Luca Onestini felice con Ivana Mrazova Luca Onestini non potrebbe essere più felice accanto alla sua Ivana Mrazova. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip e non si è più lasciata. Luca Onestini ne ha parlato nel salotto di Rivelo, il programma di Real Time in onda il venturo 2 gennaio e condotto da Lorella Boccia. Luca è consapevole che ci sono molte persone che li amano e dice: “Siamo semplicemente noi, lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo”. E, continua, nel loro rapporto solo l’uno la spalla dell’altra: “Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So ... Leggi la notizia su thesocialpost

