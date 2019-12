Alfonso Signorini stupisce con un commento su Giulia De Lellis (Di martedì 31 dicembre 2019) Signorini stupisce con un commento Mancano pochi giorni alla messa in onda del reality più famoso del mondo. Si tratta del Grande Fratello che ha permesso ad alcuni concorrenti di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Basta ricordare Luca Argentero, diventato un attore di fama internazionale dopo anni di duro lavoro. A gennaio avrà inizio la versione Vip del Gf e al timone della conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista e non ha potuto fare a meno di parlare della sua nuova avventura televisiva. Potrà contare su valenti opinionisti, anche se ha confessato che avrebbe voluto una persona in particolare accanto a lui. ‘Mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste e poi sono cambiate le cose’ Alfonso Signorini stupisce con il commento fatto su Giulia. In effetti in passato non ha mai nascosto la sua antipatia nei ... Leggi la notizia su kontrokultura

