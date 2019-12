Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 a processo per bancarotta colposa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Citazione diretta a giudizio per Bancarotta colposa, davanti al giudice monocratico di Arezzo, per 14 ex dirigenti e membri dell’ultimo cda di Banca Etruria. La procura di Arezzo procede per il reato di Bancarotta colposa contestata per l’incarico di consulenze esterne date per cercare un partner per la Banca aretina ma, come scrive Ansa, ritenute dai pm inutili e tali da aggravare il crac. Tra le persone citate in giudizio dalla procura c’è Pier Luigi Boschi, padre dell’ex ministra Maria Elena. Boschi padre fu membro del consiglio di amministrazione di Banca Etrutria. Si tratta della prima volta che Boschi finisce a processo per questa vicenda. Lo scorso ottobre era infatti stata archiviata una sua posizione nel filone relativo alla mancata fusione di Etruria con Popolare Vicenza. Mentre a febbraio 2019 era stata archiviata un’altra posizione di ... Leggi la notizia su open.online

petergomezblog : Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 ex dirigenti a processo per bancarotta colposa - fanpage : Banca Etruria, Pierluigi Boschi a processo insieme ad altri 13 ex dirigenti per bancarotta colposa - MediasetTgcom24 : Crac Banca Etruria, 14 ex dirigenti a processo: c'è anche Pierluigi Boschi #BancaEtruria -