Boateng | “Il calcio è solo un business I calciatori pensano alla Playstation e ai social”

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il calciatore della Fiorentina, Kevin Princeha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Uno sfogo su come è cambiato ile le persone che ne fanno parte. “Ilun busness e noi siamonumeri. Se non giochi bene, vieni sostituito, non c’è più fedeltà e questo è triste”.dichiara: “Bisognerebbe fare un sondaggio tra i: quanti di loro sono contenti quando vanno ad allenarsi? E quanti si divertono? Per noi professionisti ilè un lavoro. Siamo ben pagati, ma questo aumenta la pressione. Per quanto mi riguarda ci sono momenti nei quali mi diverto, altri meno. Prima non era così mi divertivo sempre”. E conclude parlando dei giovani e della ricchezza: “Alcuni di loro a 19 anni già guidano la loro Mercedez, non fanno molto per migliorarsi, nessun allenamento extra. Giocano, poi guardano i social e sono ...

