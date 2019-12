Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019)inlae viene arrestato. La Polizia locale di Milano ha arrestato in flagranza lo scorso 17 dicembre, un marocchino di 32 anni che stavando in, e alla presenza di un bambino di tre anni, la18enne. L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia aggravati dall'aver commesso il fatto nei confronti di una donnae alla presenza di un minore. Nel tardo pomeriggio dello scorso 17 dicembre, due agenti, mentre stavano rilevando un incidentele in zona piazza Selinunte, sono stati richiamati da un automobilista che aveva visto, poco distante, un uomo che stavando una donna. Gli agenti sono intervenuti e mentre si avvicinavano alla coppia hanno fatto in tempo a notare l'uomo che sferrava diversi calci alla donna, raggomitolata su sé stessa, colpendola all'anca. In quel momento era presente ...

news_confusenet : Picchia la compagna incinta per strada e finisce in manette - romi_andrio : RT @LaStampa: «Sto solo mettendo le mani addosso a mia moglie» ha dichiarato l’uomo, 32enne, prima di essere ammanettato. Presenti al momen… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: «Sto solo mettendo le mani addosso a mia moglie» ha dichiarato l’uomo, 32enne, prima di essere ammanettato. Presenti al momen… -