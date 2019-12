Bitcoin? Non è più la criptovaluta più usata Ora c’è Tether

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 28 dicembre 2019) Domanda a bruciapelo: qual è lapiùal mondo? Ma il, senza dubbio… E invece no, a sorpresa la più, una stablecoin. A dirlo è il volume scambi quotidiani registrato da Coinmarketcap: quelli inqualche giorno fa hanno superato i 22 miliardi di dollari, mentreha dovuto accontentarsi di 19 miliardi e rotti. Attenzione: ciò non vuol dire chenon sia la cripotvaluta più diffusa. Lo è ancora con una capitalizzazione di mercato di 130 miliardi e rotti. Quella diè 30 volte più piccola. Ma è un fatto che ad aprileha superatoper volume di scambi quotidianoi e da allora non ha più smesso. Cos’è(USDT) è una stablecoin, cioè unache rispecchia il valore del dollaro Usa. Le sue quotazioni non fluttuano come quelle delo delle criptovalute tradizionali, ma restano più o meno ...

