“Il fiuto di Sherlock Holmes” di Miyazaki è un buon motivo per iniziare a usare RaiPlay

(Di venerdì 27 dicembre 2019) In Italia l’animazione giapponese, di solito, è sempre arrivata tramite importazione. Studi di produzione come la Toei Animation, il Group TAC o il Bird Studio hanno creato alcuni dei più noti anime arrivati sulle nostre reti televisive. La produzione italiana si occupava solo di rifare il doppiaggio e creare una nuova sigla. IldiHolmes ha una storia molto diversa. È un anime nato nel 1981 da una coproduzione che ha visto lavorare insieme la Rai e la Tokyo Movie Shinsha. Tutto supervisionato da Hayao, uno dei fondatori dello Studio Ghibli e regista di film d’animazione come Il mio vicino Totoro, Porco Rosso, Il Castello Errante di Howl e La città incantata, vincitore nel 2003 di un premio Oscar. Gli altri 20 invece sono stati affidati a Kyōsuke Mikuriya. Un esperimento abbastanza unico, che ora è interamente disponibile su, la ...

