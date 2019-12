Platinette, problema di salute: “Mi sono vergognato ma ce l’ho fatta” (Di giovedì 26 dicembre 2019) Mauro Coruzzi (Platinette) sul suo problema di salute ammette: “Ho avuto vergogna del mio fisico” Di recente Mauro Coruzzi (Platinette) ha mostrato il risultato della sua battaglia vinta contro il mangiare compulsivo su Instagram, pubblicando due foto prima e dopo. Immagini che hanno fatto il giro del web, raccogliendo incoraggiamenti e approvazioni da parte degli ammiratori dell’opinionista. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Platinette ha raccontato la battaglia contro i chili in eccesso, svelando che ha avuto vergogna del suo fisico, così a luglio ha iniziato la cura seguito da una nutrizionista di Parma che gli ha consigliato subito del riposo, niente stress: “Per la prima volta ho rallentato con il lavoro. Il mio problema è di origine nervosa, è compulsiva. Mangio anche quando non ce ne è bisogno”. Nonostante i trenta chili persi, la strada per ... Leggi la notizia su lanostratv

