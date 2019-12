Sassuolo-Napoli 1-2 | Highlights | Voti | Pagelle e Tabellino

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)1-2: in pieno recupero Elmas risolve una partita che era diventata complicata e regala i primi tre punti alla gestione Gattuso. Ilnon batte ilin Romagna da ciqnque anni e finalmente sfata il tabù. Nemmeno due minuti e Mario Rui salva sulla linea, ne passano altrettanti e serve un grande intervento … L'articolo1-2:proviene da www.inews24.it.

SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Sassuolo 1-0 Napoli #SSFootball - Eurosport_IT : IL NAPOLI SI SBLOCCA! ?? Prima vittoria in campionato per Gennaro Gattuso: arriva al 94' in casa del Sassuolo, è 2… - MaddaloniNews : Serie A, Sassuolo-Napoli 1-2: gli azzurri tornano alla vittoria, decide Elmas al 93'! -