Instagram | l’app per Windows 10 diventa una PWA

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di sabato 21 dicembre 2019) Da qualche giorno è in fase di roll-out un nuovo aggiornamento diper10: questo update trasforma l’app in una PWA.PWA L’app diper10, sbarcata nel Microsoft Store nel 2016 come porting della versione per iOS, non veniva aggiornata da luglio 2018. Il nuovo aggiornamento che la trasforma in una PWA (Progrssive Web App) rende l’app identica al sito web e attualmente presenta alcune mancanze come la possibilità di creare post e storie, una pagina dedicata ai messaggi diretti e il supporto per gli account multipli. Conclusione Considerando che l’app non veniva aggiornata da tanto tempo si tratta di una buona notizia. Come già abbiamo potuto constatare con Twitter, le PWA hanno un grande potenziale se ben sviluppate e le funzionalità che attualmente mancano in futuro potrebbero essere implementate. Il nuovo aggiornamento ...

