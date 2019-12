Bianca Guaccero promossa in prima serata: cosa farà oltre a Detto Fatto (Di venerdì 20 dicembre 2019) Bianca Guaccero verso il raddoppio: torna in prima serata su Rai1 oltre Detto Fatto? Dopo il grande successo di Una Storia da Cantare, il programma condotto insieme ad Enrico Ruggeri, Bianca Guaccero torna su Rai1 in prima serata. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Dagospia. La conduttrice di Detto Fatto dovrebbe tornare in onda il sabato sera sulla rete ammiraglia Rai per due nuove puntate nella prossima stagione televisiva. cosa hanno in mente a Viale Mazzini? Al momento non è dato saperlo. Il passaggio di testimone di Detto Fatto tra Caterina Balivo, attuale padrona di casa di Vieni da Me, e Bianca Guaccero ha portato molto fortuna all’attrice che ha dato una svolta alla sua vita. Non sappiamo se su Rai1 condurrà altre due puntate evento di una Storia da Cantare, dopo i tre appuntamenti trasmessi a novembre che hanno Fatto registrare una media di 3.697.000 ...

Leggi la notizia su lanostratv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bianca Guaccero