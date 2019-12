Meteo | giornata più calda mai registrata in Australia ma il peggio deve ancora arrivare

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ieri, martedì 17 dicembre, è stato il giorno più caldo mai registrato in, secondo i dati preliminari del Bureau ofrology (BOM), il serviziorologico ufficiale del Paese. La massima media inè stata di +40,9°C, che ha battuto il precedente record di +40,3°C del gennaio 2013. Le temperature sono salite ben oltre i +45°C per gran parte dell’interno del territoriono e l’ampia diffusione del caldo eccezionale ha permesso che venisse stabilito un nuovo record. Tra i valori più eccezionali registrati ieri, segnaliamo: +46,5°C a Ceduna, +46,1°C a Birdsville, +46°C a Lajamanu, +45,8°C a Rabbit Flat, +45,6°C a Jervois, +45,3°C a Longreach, +45°C a Trepell, +44,9°C a Oodnadatta. Ad inizio settimana, la città di Perth ha registrato 3 giorni di fila con temperature oltre i +40°C, un record per dicembre. Il record nazionale appena stabilito però è ...

notiziandola : Previsioni #meteo per la giornata di mercoledì #18diciembre - CasalecchioNews : Buona giornata! Oggi il #meteo di @ArpaER prevede cielo coperto per nubi basse o nebbia alla mattina e al pomerigg… -