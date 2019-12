The Forgotten City arriverà su Xbox One e PC a partire dal prossimo anno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Modern Storyteller è lieto di annunciare che The, da semplice mod si trasforma in un gioco vero e proprio esu PC edOne adal.Nell'antica Roma, in una città segreta sotterranea, ventisei anime perdute vivono nel timore della misteriosa Regola d'oro: "I molti soffrirper i peccati del singolo". Ossessionati da questa frase le persone cercano di rigare dritto, perché in questa precaria utopia, un singolo peccato da parte di chiunque può uccidere tutti.In Thedovrete raccogliere indizi, informazioni, risolvere enigmi che possono essere risolti solamente viaggiando nel tempo. Fatevi strada attraverso scelte etiche e morali, agendo con attenzione poiché ogni scelta influenzerà il destino dei cittadini. Lo sviluppatore Modern Storyteller collaborerà con l'editore Dear ...

