Salvini contro Popolare di Bari | “In galera chi ha rubato i risparmi”

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo il salvataggio in extremis di Bankitalia alladi, arriva il duro sfogo di Matteo. Per il leader leghista inchi haHa fatto discutere tantissimo il salvataggio in extremis della Bancadi. Proprio nelle ultime ore è arrivato anche il commento a caldo del leader della Lega, … L'articolodi: “Inchi hai risparmi” proviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre: Dietro l’Inciucione di Salvini c’è il patto con Renzi contro Conte - TeresaBellanova : #RamaMalik, di Faenza, origini senegalesi, ha raccontato in un video perché sta con le #Sardine, contro le politich… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Dietro l'Inciucione di Salvini c'è il patto con Renzi contro Conte [LEGGI -