McDonald’s | c’è la data di apertura

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Per gli amanti del panino “fast” l’attesa sta per finire. Il McDonald’s di Benevento, salvo sorprese a questo punto improbabili, aprirà lunedì 23 dicembre. La comunicazione è stata trasmessa in serata dal management dell’azienda ai sessanta dipendenti che lavoreranno al fast food di via Pietro Nenni. L’, dunque, arriverà con un paio di settimane di ritardo sulla tabella di marcia. Un rallentamento dovuto, in buona parte, alle cattive condizioni meteorologiche che nelle scorse settimane hanno ostacolato i lavori. Ricordiamo che oltre al ristorante “classico” sarà attivo anche il McDrive, ovvero il servizio “prendi e porta a casa”. La comunicazione ufficiale; a questo punto, è attesa nelle prossime ore. L'articolo McDonald’s, c’è ladiproviene ...

