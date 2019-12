Manovra | via libera del Senato | 166 sì e 128 no

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilha dato la fiducia al governo Conte 2 sullaeconomica: 166 i sì e 128 i no, tra questi ultimi c'è anche quello delre del MoVimento 5 Stelle Gianluigi Paragone che, come aveva annunciato, ha votato contro la "sua" maggioranza. Al momento della proclamazione dei risultati da parte della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati c'è stato un applauso in Aula da parte dei partiti di governo. Ora la seduta è sospesa, in attesa che il Governo presenti la Nota di variazioni che dovrà essere esaminata dalla Commissione Bilancio.Alla discussione sulla fiducia hanno preso parte iri Loredana De Petris (Misto-LeU), Alessandra Gallone, Ferro, Licia Ronzulli, Gasparri (FI), Annamaria Parente, Comincini, Donatella Conzatti (IV-PSI), Roberta Ferrero, Tosato (L-SP), Mollame, Susy Matrisciano (M5S), Elena Cattaneo (Aut), Isabella Rauti (FdI), Taricco (PD). La ...

