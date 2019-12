Lazio | Inzaghi | «Onore al Cagliari | ma la vittoria è meritata»

Leggi la notizia su calcionews24

Il tecnico della Lazio ha commentato la vittoria ottenuta in casa del Cagliari in pieno recupero. Simone Inzaghi ha analizzato il successo conquistato alla Sardegna Arena: «Abbiamo fatto una partita importante. Non era semplice reagire dopo essere andati sotto il gol di Simeone. Siamo rimasti lucidi e i cambi hanno fatto la differenza». «Il recupero? C'è un regolamento. Complimenti al Cagliari che ha disputato una grande gara, è difficile vincere in casa loro. Il nostro Scudetto è arrivare tra le prime quattro. In un campionato così lungo bisogna restare calmi e mantenere una certa organizzazione. Mercato? Ne parliamo dopo la Supercoppa», ha dichiarato il tecnico della Lazio ai microfoni di Sky Sport.

