Celli | revoca atto dovuto | ora ritiro fumetti

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Aveva lavorato per una campagna di educazione civica, decisamente piu’ simile a un’operazione di propaganda, ed e’ scivolato sulle regole del rispetto. Per fortuna per ilsta del Campidoglio si e’ chiusa la collaborazione con la Giunta Raggi, dopo la vergognosa vignetta in cui paragonava l’Unione Europea al lager di Auschwitz. Un’offesa alla memoria dell’Olocausto e ai morti di quella tragedia. Bene ha fla sindaca argli l’incarico, un. Ma ora, mi chiedo che fine faranno iche girano con la sua firma per le scuole romane? Per decenza e per rispetto verso la citta’ dovrebbero essere ritirati tutti. Sarebbe tra l’altro l’occasione giusta per mettere fine a un’operazione senza stile e di pura propaganda”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della ...

