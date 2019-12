Sorelle Mega contro le Rodriguez | “Non paragonateci a loro”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A Taylore suaGiada “Jade”non piacciono i paragoni, tanto meno se fatti con altre, come Cecilia e Belen: le due hanno presto replicato ai commenti a tal proposito.Entrambe bionde, entrambe sensuali ed entrambe sicure del proprio successo: Taylore Jadenon hanno nulla da invidiare alle altre, tanto meno alle, Belen e Cecilia. Così, quando a #CR4 Chiambretti le ha paragonate alle altre due famoseargentine, le due hanno presto replicato: “Io le stimo molto ma siamo nel 2019. Io sono nata nel 1993, non dico che sono vecchie però la mia è una nuova generazione…”, ha detto Taylor, frenando subito il conduttore. Insomma, bellezza a parte, non c’è proprio motivo di paragonarle. Le due a La Repubblica delle Donne sono state protagoniste di un acceso s...

