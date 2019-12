Libia,Haftar:pronti a liberare Tripoli

E' scattata "l'ora zero per".Lo annuncia in un tweet il generale,citato da Libya Observer. Il giornale ricorda cheusò la stessa espressione il 4 aprile, quando avviò l'offensiva a sud della capitale libica. Intanto il premier Conte incontrerà la Merkel e Macron a margine del Consiglio Ue per discutere di. "Noi continuiamo a sostenere una soluzione politica-ha spiegato-una guerra per procura alle porte di casa non è controllabile"(Di giovedì 12 dicembre 2019)