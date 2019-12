Pd Ama | i polmoni verdi di Roma non hanno né progetti né tutela

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)– “e’ considerata uno dei comuni piu’d’Europa, ad oggi vediamo soltantodestinati a loro stessi. Ecco villa Borghese, la quale la manutenzione del verde e’ senza soldi e di quelli stanziati nel 2019, solo una piccola parte sara’ destinata alla Villa e gia’ parecchi alberi sono stati identificati per l’abbattimento. Ecco villa Ada, la quale non ha sicurezza per la mancanza di presidio sul territorio e il servizio giardini ormai e’ un ricordo.” “Ecco la pineta di Castel Fusano con stradene e ville di 2 mila anni fa, vedi Villa di Plinio. Attualmente e’ abbandonata a prostitute e accampamenti di senza tetto, i quali producono una montagna di rifiuti con rischio incendi perche’anche fornelli e bombole del gas. La sindaca Raggi ha avuto piu’ volte richieste e ...

vivi_ridi_ama : RT @MarcoDiMaro: Manolas ci mette grinta. Meret si incazza. Di Lorenzo lascia 2 polmoni e una milza in campo. Maksimovic si fa espellere da… -