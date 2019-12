Ferrara | il flash-mob delle sardine per rispondere a Salvini | cantano “Bella ciao” e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Hanno cantato “Bella ciao” sventolando libri perché, come si legge sui social, “siamo, studiamo per un paese più bello!”. È il-mob organizzato dalle. L’iniziativa è stata decisa all’ultimo perall’arrivo in città del leader della Lega, Matteo, che sta proseguendo la campagna elettorale per le regionali dell’Emilia Romagna. “L’evento è stato lanciato venerdì in modo che noinon abbiamo potuto organizzare un nostro-mob di risposta: di sabato e domenica gli uffici sono chiusi”, hanno spiegato in un post su Facebook i promotori. “Nulla vieta però di incontrarsi e fare una catena umana intorno al castello, con un libro in mano“, hanno scritto ancora, programmando l’inizio dell’evento in piazza Castello proprio in contemporanea a quello ...

