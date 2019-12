Scovata una popolazione di stelle lente e “anemiche” nel disco della Via Lattea

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un nuovo studio guidato da Daniela Carollo – ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – sulla cinematica e composizione chimica di un campione dinelle vicinanze del Sole, ha rivelato che leche costituiscono ilspessonostra Galassia, la Via, appartengono a due distinte popolazioni stellari con caratteristiche differenti e non ad una sola, come si è pensato negli ultimi decenni. La nuova componente delspesso, denominata Metal Weak Thick Disk (o MWTD,spesso povero di metalli, in breve) si distingue da quella canonica, il thick disk (TD,spesso), in particolare per la velocità di rotazione attorno al centro galattico e per la composizione chimica. Infatti leche compongono il TD hanno una velocità di rotazione di circa 180 km al secondo, mentre quelle del MWTD ruotano più lentamente, a circa 150 ...

