La vera iniquità colpisce i giovani

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Oggi il mondo è diviso tra chi pensa di avere un futuro e chi si sente uno scarto umano. Un contrasto che genera spesso depressione e violenza. E che mette a rischio la democrazia

