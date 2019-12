Fuga di gas Esplode casa nella località sciistica | 8 morti | 4 sono bambini

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unaè esplosa in seguito ad unadi gas. È successo mercoledì 4 dicembrecittadina di Szczyrk, notadella Polonia. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’incidente avrebbe provocato otto vittime, tra cui quattro alcuni. Non è ancora ben chiaro che cosa sia accaduto e per questoa lavoro le autorità polacche per stabilire le cause dell’incidente. Durante la giornata di oggi i vigili del fuoco hanno continuato a scavare tra le macerie in cerca di altre vittime. Dopo le prime quattro, infatti, altre quattro personestate ritrovate senza vita. Circa duecento persone, tra vigili del fuoco e polizia, hanno preso parte alle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dell’area sottoposta all’incidente.“Si tratta un’operazione molto difficile. Non ricordo un ...

