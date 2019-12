Mes | duro botta risposta Conte-Salvini Oggi in Parlamento lo scontro finale

Mes - duro attacco dell’opposizione. Borghi : “Conte si cerchi un avvocato. Lo porteremo in tribunale” : Durissimo l'attacco del leghista Claudio Borghi sul Mes alla Camera: un j'accuse che scatena quasi una rissa, dopo il discorso del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per cui il Trattato è chiuso. Anche Giorgia Meloni ha ripreso subito la polemica: "Conte venga a riferire in Aula: l'Italia deve sapere se abbiamo un presidente del Consiglio che ha firmato con il sangue degli italiani le cambiali per tenersi la poltrona da premier".Continua a ...

Durov - CEO di Telegram - non usa mezze parole : WhatsApp è un colabrodo e non tiene al sicuro i vostri Messaggi : In un lungo post su Telegram il CEO Pavel Durov critica aspramente WhatsApp e ammonisce gli utenti che non tengono alla sicurezza dei propri messaggi L'articolo Durov, CEO di Telegram, non usa mezze parole: WhatsApp è un colabrodo e non tiene al sicuro i vostri messaggi proviene da TuttoAndroid.

Thiago Silva duro contro il 10 argentino : “Messi fa sempre questo” : “Messi vuole sempre comandare la partita che gioca, scherza con l’arbitro e ci parla di continuo. Ma il direttore di gara deve dimenticare l’ammirazione che si prova per lui”. La partita fra Brasile e Argentina ha sempre un significato molto particolare, anche quando le due grandi Nazionali del calcio sudamericano si affrontano in un’amichevole come successo ieri nell’incontro vinto dall’ ...

Messina - il sindaco De Luca sale sulla moto da enduro ed esce dal Municipio : il video che fa discutere : In sella sulla moto da enduro nella stanza riservata ai sindaci. Poi giù dalle scale, sempre in sella, e fuori dal Municipio. Ha fatto parlare il video pubblicato sui social che vede il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, a bordo di una moto per promuovere un evento a due ruote in città. L’impresa di De Luca ha fatto discutere: da una parte le critiche, dall’altra gli apprezzamenti. L'articolo Messina, il sindaco De Luca ...

Il duro Mestiere di interprete : In un film di qualche anno fa, The interpreter, diretto da Sidney Pollack, Nicole Kidman impersonava un’interprete Onu che finisce per ritrovarsi al centro di un pericoloso intrigo politico. Nella realtà la vita degli interpreti non è sempre così eccitante, ma come dimostra questo video non mancano le sfide e le complessità (figuriamoci se devi lavorare con Trump, poi). Qui Barry Slaughter Olsen e Katty Kauffman, interpreti di professione, ...

Formula 1 - Ross Brawn a muso duro contro Verstappen : “in Messico ha dimostrato l’età che ha” : Il direttore sportivo della Formula 1 non ha utilizzato parole positive nei confronti dell’olandese Il comportamento tenuto da Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio del Messico non è piaciuto davvero a nessuno, nemmeno a Ross Brawn. Lapresse Il direttore sportivo della Formula 1 ha bacchettato il pilota della Red Bull, sottolineando come certi gesti non debbano essere mai più ripetuti: “Max ha fatto tanti errori ...

Sorpresa Evra - il francese spiazza tutti : “l’avversario più duro che ho incontrato non è Messi - ma…” : Il francese ha rivelato il nome dell’avversario più duro mai incontrato e, sorprendentemente, non è un attaccante Avversari forti e tosti nel corso della sua lunga carriera ne ha affrontati tanti, ma Patrice Evra ricorderà sempre e solo James Milner. Una vera e propria spina nel fianco, con cui il francese ha vissuto numerosi duelli in ogni zona del campo. AFP/LaPresse Niente Messi o Cristiano Ronaldo, è stato il centrocampista ...

MotoGp - Petrucci duro con se stesso : “sulla graticola mi ci metto da solo - ho comMesso errori madornali” : Il pilota della Ducati ha parlato alla vigilia del week-end di Motegi, ammettendo di essere il primo a mettersi in discussione per i risultati finora ottenuti Danilo Petrucci non è il tipo che ama nascondersi dietro un dito, quando commette degli errori è il primo a prendersi le proprie responsabilità, senza aspettare che siano gli altri a puntargli il dito contro. AFP/LaPresse Le ultime gare non sono state di certo esaltanti, il ternano ...

Catalogna - Pep Guardiola duro con il governo : “La Spagna sta vivendo una deriva autoritaria”. Il suo Messaggio per ‘Tsunami Democratic’ : “La Spagna sta vivendo una deriva autoritaria in cui una legge anti terrorismo viene usata per perseguire i dissidenti e anche gli artisti sono perseguiti per esercitare la libertà di espressione”. È quanto afferma Pep Guardiola, l’allenatore del Manchester City che è da sempre dalla parte della causa della sua Catalogna, nel video in cui ha prestato il suo volto e voce al comunicato di Tsunami Democratic, la piattaforma di ...

L'incredibile storia dello "Stato" che durò solo due Mesi - : Pedro Armocida Viaggio sul set del film «L'isola delle rose» al largo di Malta (che diventò un caso nel Sessantotto) Pedro Armocida da La Valletta Il manufatto è ricostruito a grandezza naturale. Emerge dalle acque di un bacino artificiale, il più grande d'Europa per le riprese acquatiche. Siamo negli Studios dell'isola di Malta a pochi chilometri da La Valletta dove hanno girato Il Gladiatore, Troy e i Pirati dei Caraibi. Sul tetto ...