Chieti | orrore in strada | riempie la moglie di pugni e poi la uccide a sassate

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019)punto a a Torino di Sangro, in provincia di. È stato fermato un uomo che ha ammazzato laina colpi di pietra e, a seguito di una lite furibonda. Il 68enne, dopo aver gettato il cadavere in un dirupo, sarebbe tornato a casa per chiamare il 118. Successivamente sono