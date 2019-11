Rubano un miliardo di gioielli al Castello di Dresda | è il furto più grave dal dopoguerra

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) &E; gi&a; stato definito da alcuni il pi&u; granded’arte delquello avvenuto all’alba aldi. Con il colpo, da undi euro, sono stati trafugati idel tesoro di Sassonia.Teatro delilResidenzschloss, la residenza del principe elettore sassone Augusto il Forte, e la famosa camera della Volta verde. Il bottino &e; composto per lo pi&u; diantichi mentre sono stati tralasciati vasi e dipinti, probabilmente perché troppo ingombranti. Il&e; stato circondato dalle forze di sicurezza tedesche ma gli autori delerano gi&a; riusciti riusciti a fuggire.I ladri sono entrati in azione alle 5 del mattino, provocando un incendio in una cabina elettrica in modo da togliere corrente al. Successivamente alcuni di loro sono entrati da una finestra ...

