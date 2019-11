Google non mantiene le promesse su Stadia | la risposta di Google

Il team di Google Stadia : "non esiste alcun problema di surriscaldamento con Chromecast Ultra" : Il team di Google Stadia ha negato le segnalazioni di problemi di surriscaldamento termico di Chromecast Ultra segnalati dagli utenti su Reddit. I giocatori hanno condiviso più report in un thread dedicato sulla piattaforma social e Google ha affrontato la questione tramite il suo community management team."Sappiamo che qualsiasi tipo di calore su un dispositivo può essere preoccupante, ma possiamo confermare che non esiste alcun problema di ...

L’intelligenza artificiale di Google che non ha risolto il rebus della privacy : “Papà, i miei amici mi prendono in giro: dicono che Alexa è più intelligente di Ok Google”. Per mia figlia Amelia, 8 anni, Google è soprattutto Ok Google, quella specie di saponetta grigia che ci guarda dal mobile del salotto, una compagna di giochi per lei e i suoi amici alla quale chiedere quiz, canzoni, versi di animali, barzellette. Per noi adulti Google è prima tante altre cose: Google ...

Google Stadia : non ne vale la pena - latenza troppo elevata : Google Stadia è stato lanciato da pochi giorni, il 19 novembre, e la partenza si può definire senza alcun dubbio falsa. La Foundation Edition non è stata spedita a tutti i clienti che l’hanno acquistata e l’esperienza di gioco lascia molto a desiderare. La latenza è il principale problema dell’esperienza (Continua a leggere)L'articolo Google Stadia: non ne vale la pena, latenza troppo elevata è stato pubblicato su PantareiNews ...

Google Stadia Pro : la cancellazione dell'abbonamento non eliminerà i giochi acquistati in sconto : Un tweet postato dall'account Twitter ufficiale di Google Stadia ha recentemente dichiarato che i giochi acquistati con uno sconto fornito da un abbonamento Stadia Pro non saranno disponibili per gli utenti se l'abbonamento è scaduto. Tuttavia, questa informazione è un errore di comunicazione.Il tweet ufficiale è stato scritto in italiano e recita: "Ciao! Abbiamo visto il tuo post e vogliamo aiutarti! I giochi ottenuti gratis o con sconti grazie ...

La community di Google Stadia è furiosa perché la qualità dei giochi in 4K non corrisponde agli standard previsti : Google Stadia è senza dubbio un progetto ambizioso che però a quanto pare ha avuto un inizio abbastanza difficile, a causa anche delle aspettative, forse fin troppo elevate su questa piattaforma. Tuttavia la parte più difficile che Stadia sta affrontando in questo periodo è che sembra proprio che Google abbia in un certo qual modo mentito sulla qualità dei giochi.Attraverso le recensioni dei giocatori che stanno comparendo dall'avvio della ...

Sesso - Google e Siri : meglio non fare domande : Sesso, Google e Siri. Vivere senza Google, ormai, sarebbe quasi impossibile. Non c’è domanda che ci venga in mente alla quale non riusciamo a dare risposta immediatamente aprendo lo smartphone. Tutte le domande. Anche quelle più imbarazzanti, compreso il Sesso. Questo potrebbe far pensare che anche gli assistenti digitali siano in grado di rispondere in modo esauriente. Questo è un errore. Google Assistant o Siri, quando si ...

xCloud : Microsoft non è per niente preoccupata da Google Stadia e dagli altri concorrenti : Come ormai sapete tutti, il servizio di streaming Google Stadia è stato lanciato oggi e, secondo un recente video, sembra che la qualità e la fluidità dei giochi siano molto buoni. Ma Microsoft è preoccupata dei concorrenti nel mondo del cloud gaming? A quanto pare no, perché secondo loro, il successo in questo campo dipende dall'azienda che dispone di una moltitudine di fattori.Questi fattori, secondo Kareem Choudhry, executive di xCloud, sono ...

Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente - nonostante i problemi con i servizi Google : Huawei sembra intenzionata a procedere con un lancio globale di Huawei P40, nonostante il ban degli USA e le difficoltà a sostituire i servizi Google.

"La più grande preoccupazione con Google Stadia è che potrebbe non esistere" afferma la sviluppatrice di Kine : Google Stadia sta per arrivare sul mercato e durante il PAX West, alcuni sviluppatori si sono riuniti per parlare del potenziale di questo servizio. Tra questi vi è Gwen Frey, la creatrice del puzzle Kine che sarà tra i titoli presenti in Stadia.Frey è abbastanza ottimista sulla tecnologia di Stadia: nell'intervista ha parlato del potenziale della connettività in streaming, dichiarando come le innovazioni di questo servizio potrebbero avere un ...

Google Stadia : ecco tutto quello che non sarà disponibile al lancio del servizio : Prima del lancio di Stadia la prossima settimana, i rappresentanti di Google hanno tenuto un AMA su Reddit su cosa includerà esattamente il servizio streaming di videogiochi all'inizio. La risposta è non molto.L'intero thread ha ricordato che gran parte di Stadia rimane tanta teoria, come sembrava durante la sua rivelazione alla conferenza stampa della GDC 2019 di Google. Inoltre, molte delle sue funzionalità dovrebbero arrivare l'anno prossimo, ...

Fate attenzione - viaggiatori : non disinstallate Google Pay : Nella pagina dedicata al supporto di Google Pay è stato di recente inserito l'avvertimento che i biglietti di transito non vengono archiviati nel cloud

Backup di Android su Google Drive bloccati per mesi : Google non riconosce ancora il problema : Google non parla, ma i Backup di Android su Google Drive continuano a non funzionare per molti utenti dopo quasi un anno: le soluzioni esistono ma non sono alla portata di tutti e la situazione non è sostenibile.

Per Google i problema di batteria di Nexus 6P sono stati risolti - ma non è vero : Google ha contrassegnato come risolto il problema alla batteria di Nexus 6P che causava spegnimenti improvvisi, ma le cose non stanno affatto così.

Google Family Link - adolescenti in rivolta contro i genitori e la loro “app del demonio” : “Vergogna - non c’è più libertà” : La chiamano la “app del demonio”, ma satana non c’entra nulla. La mini rivolta online di parecchi adolescenti riguarda Family Link, una app “parental control” lanciata sul mercato da Google. Letteralmente un marchingegno alla Orwell che permette ai genitori di controllare la navigazione dei propri figli. Lo ha raccontato il sito hwupgrade.it facendo un bel carotaggio dei commenti online sia di adolescenti che di adulti. Intanto cosa permette di ...