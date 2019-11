Agenzia delle Entrate | Inps e Aci | malware nei sistemi | sgominata banda

Legge bilancio : nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate e fondi per cassa integrazione : Gli emendamenti al disegno di Legge di bilancio all'esame in commissione bilancio al Senato prevedono cinquecento nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e cento milioni per la cassa integrazione. Il pacchetto di emendamenti alla nuova manovra governativa, attraverso fondi e accantonamenti non utilizzati, punta a recuperare risorse utili da destinare alla salvaguardia dell’occupazione e alla lotta ...

Agenzia delle Entrate - in arrivo la quarta rottamazione per le cartelle esattoriali : È in arrivo la quarta rottamazione delle cartelle esattoriali, anche detta rottamazione quater, una versione rinnovata della "pace fiscale" promossa e varata dal Governo giallo-verde di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che permette ai contribuenti di sanare le cartelle affidate all'agente della riscossione fino a fine 2018. Debiti cancellati per chi ha ricevuto le cartelle nere La discussione per la conversione in legge del decreto fiscale ...

Rubavano con malware dati sensibili di Agenzia delle entrate - Inps e Aci : La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura di Roma, ha portato a termine una della più articolate attività di indagine nel settore del cybercrime, l’Operazione PEOPLE 1.Centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili, migliaia di informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione, relativi a posizioni anagrafiche, contributive, di previdenza sociale e dati amministrativi ...

Agenzia delle Entrate : 55mila lettere in arrivo per l’Iva - cosa contengono : Agenzia delle Entrate: 55mila lettere in arrivo per l’Iva, cosa contengono L’Agenzia delle Entrate spedisce 55mila lettere a quei contribuenti che non hanno regolarizzato la propria posizione Iva entro i termini stabiliti. Agenzia delle Entrate: a quali contribuenti sono state inviate le lettere? L’Agenzia delle Entrate ha inviato 55mila lettere a imprese, professionisti e lavoratori autonomi che hanno emesso fatture in formato Xml, in ...

Agenzia delle entrate : avviso indirizzo di residenza è valido? : Agenzia delle entrate: avviso indirizzo di residenza è valido? L’Agenzia delle entrate invia un avviso o una notifica presso l’indirizzo di residenza di un contribuente e non all’indirizzo del domicilio fiscale dello stesso. L’avviso o la notifica della cartella esattoriale, in questo caso, è ugualmente valido? Oppure è presente un vizio di forma in grado di annullare tutto il procedimento avviato mettendone in dubbio la regolarità? Proviamo ...

In arrivo 55mila lettere dall'Agenzia delle Entrate : Le lettere ai contribuenti per recuperare l'Iva: l'Agenzia delle Entrate invita a presentare la comunicazione entro il...

Assunzioni Agenzia delle Entrate : annunciati 2600 posti per diplomati e laureati : Sono migliaia le persone che attendono con ansia i bandi dei Concorsi dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2020/2022. A proposito di questo, e in seguito ai precedenti concorsi pubblici avviati dall'Ente, quest'ultimo ha annunciato ulteriori selezioni che porteranno all'assunzione di 2600 risorse, sia destinate a ruoli dirigenziali sia per il personale non dirigenziale (diplomati geometri, giuristi, esperti di economia e finanza, ...

Bando concorso Agenzia delle Entrate per diplomati e laureati : requisiti e prove : È stato da poco pubblicato il Bando del concorso Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2600 dipendenti (potete consultarlo a questo indirizzo), di cui 2300 impiegati e 300 dirigenti. Ci sono delle esigenze da parte degli uffici relativi che necessitano di essere coperte dal dovuto personale, come spiegato sul sito ufficiale dell'ente. Le prove per quanti decideranno di candidarsi sono due: il primo prevede un test attitudinale scritto che ...

Concorsi Agenzia delle Entrate : ci potrebbero essere 2600 nuove assunzioni entro il 2022 : L'Agenzia delle Entrate potrebbe decidere di fare nuove assunzioni e circolano voci che nei prossimi mesi vorrebbe bandire almeno tre procedure selettive per reclutare personale non dirigenziale. Inoltre, potrebbero essere previste anche due procedure per il reclutamento di dirigenti. In particolare, le selezioni potrebbero partire nei primi mesi del 2020 e si parlerebbe di 2600 posti di lavoro messi a disposizione, di cui 300 sarebbero per i ...

Evasione fiscale - l’Agenzia delle Entrate scagiona Crespo : Crespo Evasione fiscale – Si chiude definitivamente il contenzioso tra Hernan Crespo e il fisco italiano. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Agenzia delle Entrate di Parma ha dato totalmente ragione all’ex calciatore argentino, che ha militato in diversi club italiani tra gli anni ’90 e 2000. Crespo, che per la vicenda aveva subito un […] L'articolo Evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate scagiona Crespo è stato realizzato ...

Agenzia delle Entrate : virus camuffato nella mail truffa - cosa fare : Agenzia delle Entrate: virus camuffato nella mail truffa, cosa fare Attenzione alle mail che sembrano essere indirizzate dall’Agenzia delle Entrate: al loro interno un pericoloso virus informatico. Agenzia delle Entrate: come si chiama il virus? Molti utenti negli ultimi tempi stanno ricevendo delle mail da indirizzi che sembrano in qualche modo collegati all’Agenzia delle Entrate; di seguito ne vengono riportati alcuni individuati ...

L’Agenzia delle entrate chiede oltre un milione al Pd di Roma : Roma. “Tu sei il Foglio? Sono Sibi Mani, presidente del Pd di Roma. L’ufficio di presidenza ha stabilito che i giornalisti non possono assistere all’assemblea di oggi”. Ore cinque e mezzo di pomeriggio, il cronista, giunto al terzo piano della sede del Pd al Largo del Nazareno e raggiunto dall’infor

Attenzione alla truffa della falsa email dell'Agenzia delle Entrate : Si chiama ransomware ed è una tipologia di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Nel caso più comune, questo malware blocca il sistema e intima all’utente di pagare una cifra per procedere allo sbloccaggio. Ecco, nelle ultime ore, attraverso una falsa email dell’Agenzia delle Entrate, qualche pirata della rete ha messo in atto la sua truffa informatica. Il ...