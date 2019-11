SHAMELESS - Recensione 10x02 | Sleep Well My Prince For Tomorrow You Shall Be King

Fonte : lostinaflashforward

(Di mercoledì 20 novembre 2019) I Gallavich sono tornati! Come vi sono sembrati? E che ne pensate degli altri personaggi? Commentate con noi!Attenzione: Spoiler!Riecco i Gallavich! Pensavate di rivederli follemente innamorati e sempre in intimità? E invece no: Ian e Mickey sembrano una vecchia coppia di sposi costretti a condividere gli stessi spazi, che brontolano e discutono da mattina a sera. La prigione fa questo effetto, indubbiamente, ma siamo certi che si tratti solo di una burrasca passeggera. L'importante è che siano tornati, vero?Grandi novità anche in casa Gallagher. Debbie non è più la "comandante" dispotica che sa solo dare ordini: è stata spodestata grazie ad un becero ricatto di Mikey, il "socio" in malaffari di Frank. Tanto ha fatto, questi è riuscito nell'impresa di ridare il patriarcato all'amico, lo scettro del potere che da "Principe" lo trasforma in "Re".Tutto per non rinunciare ai vestiti, ...