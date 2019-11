Tg RDN 19 11 19

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma – STADIO ROMA, MARCELLO DE VITO TORNA IN LIBERTA’ E’ tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del’Assemblea capitolina, arrestato per l’accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell’indagine sul nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Lo ha deciso il Tribunale di Roma accogliendo una istanza del difensore Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e’ stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre. Gia’ da luglio era ai domiciliari, e lo scorso agosto la Cassazione aveva giudicato insufficienti i “dati indiziari” motivati dal gip per sostenere che avesse favorito il gruppo del costruttore Luca Parnasi. CINEMA AMERICA: SALA TROISI A TRASTEVERE RIAPRIRA’ NEL 2020 Rinascera’ lo storico cinema Troisi di Trastevere. Ad annunciarlo oggi i ragazzi del Cinema America. Il progetto di restauro ...

