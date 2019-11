Nicola Cavallaro fidanzata | lacrime a X Factor per Nocciolina | “Mi ha salvato”

X Factor 2019 - Nicola Cavallaro canta 90MIN di Salmo (Video) – Quarto Live : X Factor 2019 : Nicola Cavallaro canta “ 90MIN ”, di Salmo . Il video dell’esibizione del Quarto Live . Più di ogni altra puntata, superare il Quarto Live per gli otto concorrenti è una questione di vitale importanza. Questo perchè dalla settimana prossima, i sopravvissuti avranno la possibilità di presentare al pubblico e al mercato discografico, i loro inediti. Il Quarto Live di X Factor 2019 , è in onda stasera, giovedì 14 ...

LIVE X Factor 2019 - Seconda puntata dei Live in DIRETTA : stupiscono Nicola Cavallaro e i Sierra. I Maneskin e Lewis Capaldi infiammano l’X Factor Dome! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Live La presentazione della Seconda puntata dei Live – Orari, tv e streaming della puntata del 31 ottobre di X Factor – Il ritratto di Davide Rossi – Il ritratto di Nicola Cavallaro – Le pagelle della prima puntata Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA Live della Seconda puntata dei Live della edizione numero 13 di X Factor. Undici gli artisti, cantanti o gruppi, rimasti in ...