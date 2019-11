Ibrahimovic saluta i Galaxy a modo suo

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) «Ora tornate a guardare il baseball». Zlatanhato così i tifosi dei Los Angeles, annunciando il suo addio alla squadra nella quale ha giocato nelle ultime due stagioni. Lo ha fatto asuo, come sempre. Perché Ibra è fatto così, non usa mezzi termini, parlando spesso di sé in terza persona. Ego smisurato e sfrontatezza ai limiti del buongusto, ma Zlatanè questo. Nel bene e nel male. Non a caso per annunciare il suo ultimo addio ha preso in prestito una delle frasi più celebri della storia: «Venni, Vidi, Vinsi. Grazieper avermi fatto sentire di nuovo vivo. Volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Siete i benvenuti. La storia continua.... Ora tornate a vedere il baseball», parafrasando niente meno che Gaio Giulio Cesare. https://twitter.com/Ibra official/status/1194719897592315904È ...

SkySport : ???? #Ibrahimovic saluta l'#MLS ? Il messaggio contiene una promessa #SkyCalciomercato #SkySport - FalcionelliFede : RT @Adnkronos: 'Ora tornate a guardare il baseball', #Ibrahimovic saluta il #LAGalaxy - BinaryOptionEU : 'Ora tornate a guardare il baseball', #Ibrahimovic saluta il #LAGalaxy -