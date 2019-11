Processo Cucchi | Il giudice si astiene perché ex carabiniere

Cucchi - colpo di scena al Processo sui depistaggi : il giudice si astiene perché è un ex carabiniere : colpo di scena al processo sui depistaggi sul caso Cucchi, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. In apertura dell'udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, si...

Processo Cucchi - colpo di scena. Giudice si astiene sui depistaggi : "Sono un ex carabiniere". Tutto rinviato : colpo di scena al Processo a carico degli otto carabinieri accusati dalla procura di aver "depistato" l'inchiesta sul pestaggio in caserma di Stefano Cucchi. L'udienza, prevista questa mattina 12 novembre al Tribunale monocratico, è stata rinviata perché il Giudice Federico Bona Galvagno si è astenu

Il Processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi è stato rinviato per l’astensione del giudice incaricato : Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi, in cui sono imputati otto carabinieri, è stato rinviato a causa dell’astensione del giudice incaricato, Federico Bonagalvagno. La richiesta di astensione era stata fatta dagli avvocati dei familiari di

Cucchi - colpo di scena al Processo per depistaggio - giudice si astiene : “Sono ex carabiniere” : In apertura di udienza del processo sui depistaggi del caso Cucchi, in cui sono imputati otto carabinieri tra cui alcuni vertici dell'Arma, il giudice Federico Bonagalvagno ha annunciato di volersi astenere motivando la sua decisione col fatto di essere un ex carabiniere attualmente in congedo.Continua a leggere

Stefano Cucchi - giudice si astiene nel Processo sul depistaggio : “Sono un ex carabiniere” : Comincia con un colpo di scena il processo che riguarda i depistaggi sul caso Cucchi, il giovane detenuto morto nel 2009 all’ospedale Pertini di Roma. In apertura dell’udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, si è astenuto dal processo, che vede imputati otto carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. L'articolo Stefano Cucchi, giudice si astiene nel processo sul ...

STEFANO CUCCHI - EX MINISTRI E GENERALI CHIAMATI IN AULA/ Difesa 'Processo stalinista' : Processo depistaggi, STEFANO CUCCHI: la famiglia chiama in AULA ex MINISTRI e GENERALI dell'Arma. La difessa attacca 'è un processo stalinista'.

Processo Cucchi - la famiglia chiama a testimoniare ex ministri Trenta - La Russa e generale Nistri : Potrebbero esere in aula nell'ambito del procedimento sui depistaggi che parte il prossimo 12 novembre. Ieri la famiglia abbandona l'aula dopo l'arringa del difensore di Mandolini, uno dei 5 carabinieri alla sbarra. "Le botte non furono causa di morte". Ilaria: "Finalmente si...

La famiglia Cucchi chiede che Trenta - La Russa e Nistri siano testimoni nel Processo sul depistaggio : Due ex miNistri della Difesa e sei generali dell’Arma potrebbero essere in aula nei prossimi mesi perché chiamati a testimoniare al processo sui depistaggi riguardo alla morte di Stefano Cucchi. Nella lista testi presentata dall’avvocato Fabio Anselmo per il dibattimento che inizierà il 12 novembre, compaiono gli ex miNistri Trenta e La Russa e il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri. Tra i ...

Cucchi - Naso (avvocato di Mandolini) : “Pestato - ma non fu causa morte. Processo stalinista”. E la famiglia lascia l’aula : “Intollerabile cabaret” : “Qui nessuno nega il pestaggio, ma Stefano Cucchi non morì per quelle percosse. Ci sono almeno una ventina di medici le cui perizie hanno parlato di morte improvvisa ed accidentale”. A rivendicarlo, nel corso della sua arringa al Processo Cucchi bis nell’Aula Bunker di Rebibbia a Roma, l’avvocato Giosuè Bruno Naso, legale di Roberto Mandolini, maresciallo imputato per falso e calunnia al Processo sulla morte del ...

Caso Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri. Il pm : «Non è Processo all'Arma - ma depistaggi da film dell'orrore» : Condannare i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Assoluzione invece «per non aver commesso il...

Processo Cucchi - la sorella Ilaria : “Oggi è giorno del riscatto - la vita di Stefano valeva qualcosa. Mai voluto vendetta - vogliamo giustizia” : “Noi non abbiamo mai voluto e non vogliamo vendetta, ma giustizia. Deve arrivare un segnale. Non bisogna mai avere paura di niente”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Musarò nel Processo in corso a Roma nell’aula bunker di Rebibbia a carico di cinque carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte di Stefano Cucchi. “Oggi sono ...

