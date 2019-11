Mucoaricodil | lo sciroppo per la tosse ritirato in tutta Italia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Rosa Scognamiglioimmediatamente inloper la. Lo ha reso nota l'azienda farmaceutica produttrice Menarini con una nota dettagliata di tutte le informazioni utilidal mercato un diffusissimoper la. Si tratta del, appartente alla categoria dei mucolitici, utilizzato per combattare infezioni alle vie respiratore (sia superiori che inferiori) e prodotto dalla notoria casa farmaceuticana Menarini. Una mazzata netta tra capo e collo alle porte della stagione invernale. Proprio nel periodo in cui si registra il picco influenzale - gran parte dei contagi avviene nei mesi tra novembre e gennaio - uno dei prodotti più diffusi per contrastare la sintomatologia virale, è stato sottoposto a ritiro immediato su scala nazione. Lungi dal voler generare facili allarmismi, va detto, che si tratta ...

lara_ugolini : RT @fendente1: Il Messaggero: Farmaci, ritirato sciroppo Mucoaricodil in tutta Italia: ecco il lotto incriminato. - SmorfiaDigitale : Farmaci, ritirato lotto di sciroppo per la tosse Mucoaricodil: tutte le informaz... - Piero42395724 : RT @GHERARDIMAURO1: Farmaci, ritirato sciroppo Mucoaricodil in tutta Italia: ecco il lotto incriminato -