Manovra | dalla plastic tax al Pos | quando entreranno in vigore tutte le misure

Manovra - le novità per le famiglie : dalla proroga del bonus bebè al congedo paternità di 7 giorni. C’è nuovo fondo per la disabilità : Siamo lontani dall’asilo nido gratis per tutti. Ma la legge di Bilancio per il 2020 contiene una serie di misure di sostegno soprattutto per le famiglie con redditi molto bassi. Alcune sono conferme, altre novità. E segnano un nuovo percorso che porterà all’Assegno unico per figli a carico, la misura di cui si è discusso fino all’ultimo: inizialmente prevista dal prossimo anno, poi slittata al 2021, salvo modifiche sarà la colonna portante del ...

Sondaggi politici - gli italiani preoccupati dalla Manovra : “Pagheremo più tasse” : Un Sondaggio realizzato da Ipsos evidenzia le preoccupazioni degli italiani in riferimento alla manovra approvata dal governo. Ben il 37% degli intervistati ritiene che il prossimo anno sarà costretto a pagare più tasse, mentre solo il 21% pensa che i soldi da versare allo Stato saranno meno rispetto ad oggi.Continua a leggere

Matteo Salvini e Borgonzoni fanno festa : "Effetto devastante". Pd travolto dalla Manovra - ribaltone Emilia : Come incartarsi con la plastica (e le auto aziendali) sapendo benissimo perché. Nel Pd, e nei partiti personali nati da scissioni varie (ogni riferimento a Matteo Renzi è voluto), l' arte del farsi del male da soli, soprattutto quando ci sono da varare manovre economiche tutte tasse e provvedimenti

Dalla Manovra al voto in Emilia - la corsa a ostacoli del governo : Le fibrillazioni della maggioranza sulla manovra e la replica di M5s e Pd alle parole di Matteo Renzi, fanno tornare di nuovo la parola 'crisi' nelle agende dei palazzi della politica, e ancora una volta anche il voto anticipato non viene escluso da nessuno, soprattutto visto che dal Quirinale già nelle scorse settimane era stata fatta trapelare ai partiti la considerazione per cui, in caso di crisi di questo esecutivo, al momento, ...

Auto aziendali - 2 mila euro di tasse in più : la lista di modelli colpiti dalla stangata Manovra - ultime modifiche : Quali sono i modelli coinvolti dal provvedimento che raddoppia le tasse per le Auto inquinanti e le triplica per le super inquinanti? Secondo quanto contenuto nella bozza della manovra, i limiti sono gli stessi dell’ecotassa

Manovra - sì a rivalutazione delle pensioni. I sindacati : «Elemosina da 3 euro». Siringhe escluse dalla plastic tax : dalla rivalutazione al 100% delle pensioni alle auto ecologiche per la Pubblica amministrazione alle Siringhe e alle bio-plastiche risparmiate dalla plastic tax. E poi aumenti per i diritti...

Manovra - c'è la rivalutazione delle pensioni. Siringhe escluse dalla plastic tax. Di Maio : «Chi dice più tasse avrebbe causato l'aumento Iva» : Spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

M5s vuole recuperare Ici e Imu dalla Chiesa per finanziare la Manovra : recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e far pagare l’Imu per quegli immobili sfruttati commercialmente ma che “eludono l’imposta”.Questo è l’obiettivo di un ddl sottoscritto da 76 senatori M5s, depositato oggi al Senato, che i parlamentari sono pronti a tradurre in un emendamento alla legge di bilancio. La misura, proposta da Elio Lannutti e firmata anche dall’ex ministro ...

Manovra - 5 miliardi recuperati con "microtasse"<br>Dalla sugar e plastic tax alle sigarette : La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE si è basata su uno schema della Manovra di sei pagine che riassume le misure prese dall'esecutivo per far quadrare i conti, anche se, sostanzialmente, si tratta di una Manovra in deficit. Infatti nella bozza si legge:"Vengono previsti 30 miliardi di maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel Decreto ...

Dalla "carta bimbi" al bonus Befana (e aumentano le sigarette) : le misure della Manovra : Sostegno alle famiglie e ai redditi bassi, ma anche nuove tasse su plastica e bibite gassate, oltre ad un piano per...

Contanti : dalla spesa al mini market all'idraulico - in Manovra bonus pagamento con card : Meno contante si può utilizzare, meno evasione fiscale si crea, questa potrebbe essere l'idea che sta spingendo il governo a varare un pacchetto di misure che faranno da contrasto all'uso di denaro contante. A dire il vero tutto è già stato inserito nella legge di Bilancio, ma la Manovra è stata stesa con clausola "salvo intese" e questo apre alle più disparate ipotesi, almeno fino a quando le due Camere non approveranno l'atto. Inoltre, ...

Manovra - in arrivo richiesta informazioni dalla Ue. Faccia a faccia Conte-Di Maio : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - Conte : «Dalla lotta all'evasione risorse per abbassare al 20% le aliquote Irpef del 27 e 23» : dal nostro inviato BRUXELLES «Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef»....

