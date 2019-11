Citroën - La C5 Aircross diventa ibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lacompleta la gamma della C5aggiungendo una nuova variante elettrificata, la C5Suv Hybrid. L'-in, anticipata da una concept al Salone di Parigi 2018, sarà in consegna alla fine del primo trimestre del 2020, con prezzi per il mercato francese a partire da 39.950 euro. 50 km con le batterie. Il powertrain-in hybrid, analogo a quello delle Peugeot 3008 e 508 hybrid, è composto dal quattro cilindri turbobenzina 1.6 Puretech da 180 CV e dal motore elettrico da 109 CV integrato nel cambio automatico e-EAT8. Il sistema eroga in totale 225 CV e 320 Nm e riesce a offrire un'apprezzabile efficienza: le batterie consentono di percorrere fino a 50 km in modalità elettrica (con velocità massima di 135 km/h) e il consumo medio è pari a 1,7 l/100 km e 39 g/km nel ciclo Wltp. Gli accumulatori da 13,2 kWh, garantiti otto anni o 160.000 km, si ricaricano ...

citroenitalia : Stanco di tutti i «DRRRR....» e «...Beepbeeep »? ???? Goditi il silenzio con Citroën SUV C5 Aircross Hybrid ! Scopri… - lulopdotcom : #automotive #citroen #suvc5aircrosshybrid NUOVO SUV C5 AIRCROSS HYBRID: IL SUV IN CLASSE Ë-COMFORt… - NotizieOra : Citroen annuncia la presentazione dell'ibrido C5 Aircross -