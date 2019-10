No al burqa nei luoghi pubblici | la Corte d' Appello di Milano dà ragione alla Regione

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Alessandra Benignetti I giudici dellad'dihanno rigettato il ricorso delle associazioni per i diritti degli stranieri confermando l'okdelibera dellaLombardia che vieta l'ingresso neialle donne con ilGiusto vietare ilin pubblico. Lad’diha giudicato valida la delibera di giunta con cui nel 2015 laLombardia, per motivi di sicurezza, vietava l’ingresso neialle donne che indossano il velo integrale. A rivolgersi ai giudici per contestare la legittimità del provvedimento erano state una serie di organizzazioni che si battono per i diritti dei migranti, tra cui l’Associazione degli studi Giuridici sull'Immigrazione, gli Avvocati per Niente Onlus, l'Associazione Volontaria di Assistenza sociosanitaria e per i diritti dei Cittadini stranieri, Rom e sinti e la ...

