Fusione FCA-PSA - Ufficiale l' accordo | nasce il quarto costruttore al mondo

Fca-Psa - accordo per Fusione alla pari : sarà il quarto gruppo mondiale. Sinergie per 3 - 7 miliardi : Il gruppo sarà quotato a parigi, Milano e Wall Street. Carlos Tavares amministratore delegato, John Elkann presidente. Sede legale in Olanda. Previste Sinergie per 3,7 miliardi senza chiusura di stabilimenti

Fca-Psa - ora è ufficiale. Fusione alla pari "senza chiusura di stabilimenti" : Un matrimonio per unire le forze verso la prossima generazione dell’auto, con sinergie da 3,7 miliardi e “senza chiusure di stabilimenti”. Fca e Psa annunciano di aver siglato un memorandum of understanding per una Fusione che prevede la creazione di una nuova società paritetica, detenuta al 50% dagli azionisti di Fiat Chrysler e al 50% dagli azionisti di Peugeot Citroeon. Il gruppo nascente “farà leva ...

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld : Un leader mondiale della mobilità sostenibile, da 8,7 milioni di auto prodotte. Il quarto gruppo delle quattroruote. I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot (che controlla anche i marchi Citroen e Opel) hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra i due gruppi dell'auto. Segui su affaritaliani.it

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld : I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra fra i due gruppi dell'auto. Nasce la quarta azienda mondiale delle quattroruote con 8,7 milioni di auto prodotte a soci Fca 5,5 mld dividendo speciale e quota in Comau Segui su affaritaliani.it

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Auto - nasce il 4° gruppo mondiale : I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra fra i due gruppi dell'Auto. nasce la quarta azienda mondiale delle quattroruote con 8,7 milioni di Auto prodotte Segui su affaritaliani.it

Fca-Psa - accordo fatto per la Fusione alla pari. Ecco tutti i numeri e i dettagli : Ora è ufficiale:?accordo fatto tra Fca e Psa per dar vita al quarto costruttore mondiale. «Le discussioni in corso

Fusione FCA-PSA/ I problemi di un matrimonio obbligato : La FUSIONE tra Fca e Psa ha buone probabilità di andare in porto. Questo matrimonio di necessità presenta però alcuni problemi

“Via libera alla Fusione fra Fca e Peugeot” - l’operazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

Fca-Psa "trovato accordo per Fusione"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.

Fca-Peugeot - la Fusione è (quasi) fatta : “Raggiunto l’accordo” : Secondo il Wall Street Journal la fusione tra Fca e Psa (il gruppo che tiene insieme Peugeot e Citroen) è ormai cosa fatta: l'accordo tra le due società sarebbe stato trovato e potrebbe essere ufficializzato già domani. John Elkann, secondo quanto riporta lo stesso giornale, va verso la presidenza, mentre l'amministratore delegato dovrebbe essere Carlos Tavares.Continua a leggere

FCA-PSA - I francesi danno il via libera alla Fusione - manca solo l'ufficialità : Accordo raggiunto per la fusione tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA. Lo riferisce il Wall Street Journal, anticipando l'esito della riunione del consiglio di sorveglianza del costruttore transalpino convocata per esaminare il progetto di aggregazione rivelato ieri dalla stessa testata americana e confermato stamattina dai due costruttori. Tavares ad, Elkann presidente. L'accordo, che manca solo della ratifica da parte del consiglio di ...

Wsj : “Via libera a Fusione Fca-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore delegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera, mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

La ripresa della trattativa su Whirlpool e quella per la Fusione Fca-Peugeot : Manovra chiusa, dice Giuseppe Conte, dopo un vertice in cui si è tentato di sfoggiare spirito unitario e fattivo nella squadra di governo. Cambiano un po' di cose, quelle che evidentemente erano rimaste in sospeso salvo intese e salvo Umbria. Buon risultato del coriaceo Stefano Patuanelli, il min

Fca e Psa confermano trattativa su eventuale Fusione : Da Fca e Gruppo Psa arriva la conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità