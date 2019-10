Google Assistant s’è ammutito | crescono le segnalazioni di problemi con Android Auto

Google Assistant e Duo aggiungono alcune novità utili per questo periodo : Google sta testando un pulsante "Modifica" più intelligente per le query di Google Assistant, mentre Google Duo riceve tre nuovi filtri per le ricorrenze di Halloween e Diwali. L'articolo Google Assistant e Duo aggiungono alcune novità utili per questo periodo proviene da TuttoAndroid.

I nuovi tag Tile sono ora integrati in Google Assistant : A pochi giorni dalla loro presentazione i nuovi tag Tile possono contare sull'integrazione con Google Assistant, per semplificare il tracciamento. L'articolo I nuovi tag Tile sono ora integrati in Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Termostato WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant! In questa guida leggi di più...

Presa WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Google Home e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile leggi di più...

Huawei Assistant è l’alternativa a Google Assistant per gli smartphone Huawei : L’ormai ben noto bando statunitense contro Huawei ha obbligato l’azienda cinese a correre ai ripari per offrire agli utenti alternative ai servizi di Google. Uno di questi è l’assistente vocale Google Assistant, a cui adesso c’è l’alternativa Huawei Assistant. È stato annunciato in occasione della presentazione di Mate 30 e Mate 30 Pro, ora è disponibile per chi vuole provarlo. È compatibile con gli smartphone ...

Google Assistant si prepara a essere più diretto e breve - per non perdersi in convenevoli : Tra le novità del nuovo Google Assistant annunciato contestualmente ai Pixel 4 ce n'è una che piacerà in particolare a chi non ama perdersi in convenevoli L'articolo Google Assistant si prepara a essere più diretto e breve, per non perdersi in convenevoli proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si prepara a essere ancora più smart sugli smartphone con Conversazione continua : Conversazione continua è una di quelle funzionalità che semplificano e velocizzano l'utilizzo di Google Assistant, soprattutto nei casi più estremi in cui c'è bisogno di mettere in piedi una Conversazione lunga e ricca di domande. L'articolo Google Assistant si prepara a essere ancora più smart sugli smartphone con Conversazione continua proviene da TuttoAndroid.

Problemi del nuovo Google Assistant con gli account G Suite : cosa fare : Pecca ancora di gioventù il nuovo Google Assistant, questa volta relativamente all'accesso ad un account G Suite, che inibirebbe proprio l'utilizzo dell'ultima versione dell'assistente virtuale di Big G. Il disturbo pare essere relativo ad un numero ristretto di utenti che tentano l'accesso da un Google Pixel 4. Ponendo il caso che si sia proceduto a configurare per lavoro Gmail attraverso G Suite, risulterà impossibile accedere al nuovo Google ...

Ancora problemi per il nuovo Google Assistant : non funziona con gli account G Suite : La nuova versione di Google Assistant no funziona nemmeno con gli account G Suite per il momento. Ma c'è una "soluzione" non troppo comoda che può risolvere in qualche modo il problema. L'articolo Ancora problemi per il nuovo Google Assistant: non funziona con gli account G Suite proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Google Assistant funziona solo con la navigazione tramite gesture : La nuova generazione di Google Assistant, svelata insieme ai Pixel 4 e Pixel 4 XL, può essere sfruttata solamente con l'utilizzo della navigazione tramite gesture, almeno per ora. L'articolo Il nuovo Google Assistant funziona solo con la navigazione tramite gesture proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant e App Google si tingono di nero : la Modalità scura in roll out in Italia : Dopo i primi avvistamenti dei mesi scorsi, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per l'applicazione Google e per Google Assistant anche per gli utenti Italiani. L'articolo Google Assistant e App Google si tingono di nero: la Modalità scura in roll out in Italia proviene da TuttoAndroid.

Addio speranze : il nuovo Google Assistant arriverà solo in tre paesi - almeno all’inizio : Il data mining dell'applicazione Google mostra che la seconda generazione di Google Assistant arriverà presto anche in Canada, UK e Singapore L'articolo Addio speranze: il nuovo Google Assistant arriverà solo in tre paesi, almeno all’inizio proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Google Assistant promette bene con nuove funzionalità e una velocità mai vista prima : Google ha appena presentato il nuovo Google Assistant in versione turbo insieme a Pixel 4 e Pixel 4 XL al suo evento Made by Google di oggi. La seconda generazione di Google Assistant promette nuove funzionalità, una revisione del design e un notevole aumento della velocità nel restituire le risposte alle query. L'articolo Il nuovo Google Assistant promette bene con nuove funzionalità e una velocità mai vista prima proviene da TuttoAndroid.

Questo bug di Google Assistant potrebbe prosciugare la batteria dello smartphone : In alcuni casi Google Assistant sembra creare degli inconvenienti quando esiste più di un dispositivo nelle vicinanze con il rilevamento della hotword "Ok Google" abilitato. Mentre dialogavano con Google Home, alcuni utenti hanno notato che Google Assistant aveva rilevato la hotword anche sul loro Pixel 3 o Pixel Slate sui quali è rimasto attivo mantenendo lo schermo acceso per un tempo infinito. L'articolo Questo bug di Google Assistant ...